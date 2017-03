Agente Gabigol: "E' felice dell'Inter"

MILANO, 28 MAR - "Gabigol è felice a Milano. Lotterà per avere più spazio. Se può andare via a giugno? Non saprei. Il futuro non è nelle mie mani, ma in quelle di Dio". Lo dice Wagner Ribeiro, agente di Gabigol. L'attaccante brasiliano, arrivato in nerazzurro la scorsa estate, vanta solo otto presenze in stagione. "Quando abbiamo scelto questo club - racconta l'agente - abbiamo firmato un contratto fino al 2021, e non sono state inserite clausole particolari che avrebbero dovuto garantire un minutaggio obbligatorio dal punto di vista dell'impiego, tantomeno la maglia da titolare. Differenze tra lui e Gabriel Jesus? Questi discorsi sembrano delle provocazioni. Preferisco non parlare di atleti che non sono miei assistiti".