Pescara-Milan, tutto esaurito in 5 ore

PESCARA, 27 MAR - Come comunicato anche dal Pescara Calcio, sono andati esauriti in poco più di cinque ore i biglietti di Pescara-Milan. Scontato sold out per la sfida tra abruzzesi e rossoneri in programma domenica 2 aprile allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". I poco più di 10mila tagliandi disponibili sono andati letteralmente a ruba. File lunghissime dall'alba di oggi nelle rivenditorie autorizzate con tanti tifosi rimasti a mani vuote. Quella con il Milan rientra nel novero delle gare "top" della stagione con prezzi dei biglietti maggiorati rispetto ai costi dei tagliandi stagionali. Saranno così poco meno di 21mila (sono 8600 gli abbonati, e la capienza di 20.486) i fortunati che potranno assistere alla gara che vedrà tornare in Abruzzo la squadra del presidente Berlusconi a distanza di cinque anni.