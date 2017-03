A sindaco Amatrice Panchina oro speciale

FIRENZE, 27 MAR - "Un premio dedicato alla mia gente, a chi non c'è più ma anche al mondo del volontariato che è stato straordinario". Lo ha detto il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi a cui oggi è stata consegnata a Coverciano la 'Panchina d'oro speciale' decisa dall'Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio). Il primo cittadino di Amatrice vanta una lunga esperienza da allenatore dell'Asd Trastevere in serie D. La motivazione del premio è per 'il suo straordinario contributo, umano e civile, al fianco della popolazione di Amatrice'. "Quando ho saputo del premio ero felice ma poi ho riflettuto da cosa scaturiva ossia da una grande tragedia - ha ripreso Pirozzi - In questo momento ho una grande squadra che è la mia comunità, poi c'è il popolo italiano che è straordinario. Il mio pensiero spesso va a chi non c'è più però per conservare la squadra abbiamo bisogno di esempi positivi e di solidarietà e questa non manca".