Anche 2 azzurre con Nazionale in Olanda

ROMA, 27 MAR - Rinforzo 'rosa' per l'Italia di Gianpiero Ventura che sarà accompagnata nella trasferta di Amsterdam anche da due azzurre della Nazionale 'A' femminile: si tratta di Marta Carissimi e Cecilia Salvai che saliranno sul charter che oggi pomeriggio decollerà da Firenze in direzione Olanda, il Paese che ospiterà gli Europei di calcio femminile, nel quale saranno impegnate anche le ragazze allenate da Antonio Cabrini. "Che bello!", esclamano le due azzurre da Coverciano appena saputo della 'convocazione'. "Per noi sarà una esperienza splendida. Passare con loro questi due giorni sarà veramente un'esperienza unica, utile anche per poter promuovere il nostro Europeo di luglio - spiega Marta Carissimi, 30nne centrocampista della Fiorentina - Quella della federazione è un'iniziativa davvero utile per promuovere il calcio femminile. Per me sarà una novità assoluta, non conosco personalmente nessuno degli azzurri e sarà bello poter stare con loro in questa trasferta".