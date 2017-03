Bimba Terra Fuochi a Mertens, "Resta"

NAPOLI, 27 MAR - Le voci di una possibile partenza di Dris Mertens da Napoli stanno diventando sempre più insistenti e una sua fans accanita, Aurora, una bimba malata della Terra dei Fuochi, ha diffuso un video per chiedere che il "falso 9" di Sarri rimanga all'ombra del Vesuvio. "Dris resta con noi, ti prego, - dice Aurora, bardata di azzurro - ti voglio tanto bene, tu non sai l'amore che provo per te...". L'idillio tra il belga e la piccola Aurora scoppiò quando Dris era in viaggio di nozze. Anche allora si vociferava su un suo trasferimento. Aurora, subito dopo un trapianto di midollo, si affrettò a diffondere una foto - dal letto di ospedale - per chiedergli di rimanere. L'esterno azzurro non rimase indifferente di fronte a questa dimostrazione di affetto, peraltro proveniente da una bambina che soffriva: si recò nell'ospedale Pausilipon, dove Aurora era ricoverata. Prima, però, postò un toccante messaggio su Instagram: "Peccato che sono già sposato, perché tu sei una ragazza meravigliosa". (ANSA).