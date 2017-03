Torna la Fondazione Vialli e Mauro Cup

TORINO, 27 MAR - Torna anche quest'anno la Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, Pro Am divenuta ormai un appuntamento fisso fra le competizioni benefiche. La gara, organizzata dall'omonima Fondazione per finanziare la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica, per questa edizione si svolge al Golf Club Villa Carolina (Alessandria). L'appuntamento per professionisti di golf dell'European Tour, amici del mondo dello sport e dello spettacolo e imprenditori è per lunedì 26 giugno. Main Partner dell'evento è la ERG. La formula, shot gun 18 buche, non cambia: i team sono capitanati da un Professionista dell'European Tour affiancato, per l'occasione, da un personaggio del mondo dello sport o dello spettacolo e da due amateurs. Gianluca Vialli e Massimo Mauro sono al lavoro per arricchire di nuove e divertenti sfide la giornata di gara. Ad oggi con la Golf Cup la Fondazione Vialli e Mauro ha devoluto un milione e mezzo di euro alla ricerca.