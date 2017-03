Rossi'Nazionale nata sotto buona stella'

ROMA, 27 MAR - ''Questa Italia nasce benissimo, questa è una generazione fortunata e abbastanza prolifica abbiamo tanti giovani già giocatori''. Parola di Paolo Rossi che promuove a pieni voti la Nazionale guidata da Giampiero Ventura che domani affronterà l'Olanda in amichevole. ''Abbiamo bisogno di rodaggio ma c'e' un anno di tempo prima del Mondiale. Secondo me questa Nazionale nasce sotto una buona stella''. Il campione del mondo del 1982 in Spagna dice la sua sul bomber azzurro Belotti: ''ha qualità che si avvicinano a tanti calciatori, per definirlo bisognerebbe fare - aggiunge Paolo Rossi - un bel mix, da Vieri a Graziani, ha forza fisica e senso del gol, è un attaccante davvero molto interessante''.