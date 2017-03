Mondiali 2018: San Marino-Rep. Ceca

ROMA, 26 MAR - La Repubblica Ceca ha battuto 6-0 San Marino in una partita valida per il gruppo C delle qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 giocata a Serravalle. Le reti: 17' e 24' pt Barak, 19' pt e 32' st (rig) Darida, 26' pt Gebre Selassie, 43' pt Krmenčik.