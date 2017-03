'Uva su Antimafia? Verità non va temuta'

ROMA, 26 MAR - "Le parole di Michele Uva? La commissione Antimafia ha il dovere di verificare tutte le piste, credo che c'è anche il dovere delle varie società di collaborare alla ricerca della verità, costi quel che costi. Mi auguro che si possano sempre dimostrare cose positive, noi ringraziamo la commissione che sta lavorando per far chiarezza nei vari contesti, se così è. Solo collaborando si costruiscono percorsi di giustizia, non dobbiamo temere la verità". Il presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, commenta così l'esternazione del dg della Federcalcio, Michele Uva, che intervenendo nei giorni scorsi sulla vicenda di presunti rapporti tra alcuni dirigenti della Juventus ed esponenti della 'Ndrangheta, aveva etichettato l'inchiesta della commissione Antimafia "un processo mediatico", salvo poi rettificare ieri. "Se una commissione Antimafia chiede, si risponde a testa alta''.