'Scritta Libera su maglia Lazio'

ROMA, 26 MAR - "Se metto lo slogan di Libera sulla maglia della Lazio? Assolutamente sì". Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, apre alla possibilità di riempire le maglie del club capitolino con una scritta in onore dell'associazione di Don Luigi Ciotti, con il quale il patron laziale ha avuto modo di confrontarsi in occasione del XV Congresso nazionale Us Acli in corso a Roma in questi giorni. "Quando prendo impegno l'ho sempre mantenuto: ho già messo il fiocco giallo per i marò e la scritta per i terremotati. Ne parlerò con gli uffici del marketing", ha aggiunto Lotito intervenendo al congresso Us Acli in corso a Roma. La prima data utile in cui la Lazio potrebbe giocare con la scritta di 'Libera' sulle proprie maglie potrebbe essere già in occasione della prossima trasferta in casa del Sassuolo l'1 aprile.