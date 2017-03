Sun, Mourinho vola in Croazia da Perisic

ROMA, 24 MAR - Jose Mourinho vola in Croazia per convincere Ivan Perisic a raggiungerlo all'Old Trafford. Lo scrive oggi il 'Sun' secondo cui lo 'Special One' si trova a Zagabria per assistere stasera a Croazia-Ucraina, match valido per le qualificazioni mondiali. Il referente di Mourinho è l'ex stella jugoslava, il montenegrino Predrag Mijatovic, con il quale vanta un rapporto di vecchia data. L'offerta che il tecnico del Manchester United sarebbe pronto a mettere sul tavolo dell'Inter, proprietaria del cartellino, è di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro).