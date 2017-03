Inter: Icardi a risposo due giorni

MILANO, 24 MAR - Riposo precauzionale per Mauro Icardi: l'attaccante dell'Inter ha rimediato una leggera botta e oggi non si è allenato con la squadra. Anche domani non scenderà in campo ad Appiano Gentile, quando l'Inter giocherà una partitella con gli Allievi nerazzurri. Inutile rischiare il miglior realizzatore in rosa, soprattutto nella settimana di sosta del campionato, così a Icardi sono stati concessi due giorni di riposo che si uniranno a quelli di domenica e lunedì già dati alla squadra. Intanto, nonostante le dichiarazioni dei giorni scorsi del vicepresidente Zanetti, il ct dell'Argentina Bauza continua a non convocare Mauro Icardi nella nazionale albiceleste. Ieri, durante la partita contro il Cile, Higuain è stato ammonito e, diffidato, non sarà a disposizione contro la Bolivia. Bauza ha deciso quindi di convocare l'attaccante del River Lucas Alario. Escludendo ancora una volta Icardi.