Tabloid, United a un passo da Griezmann

ROMA, 24 MAR - La stampa britannica dà per quasi fatta la firma di Antoine Griezmann per il Manchester United nella prossima stagione. Lo scrive oggi Manchester Evening, secondo cui "la firma di Antoine Griezmann è in fase di definizione" e le fonti molto vicine all'operazione danno "l'affare quasi chiuso". Se andasse in porto, aggiunge il tabloid, "l'Atletico potrebbe intascare fino a cento milioni di euro, il prezzo della clausola. In questo caso, il club colchoneros non potrebbe far nulla per trattenere uno dei migliori giocatori". José Mourinho, aggiunge il giornale, ha messo l'attaccante francese in cima alle priorità, considerando che Wayne Rooney è in uscita dall'Old Trafford e Zlatan Ibrahimovic ha quasi 36 anni e solo un altro anno di contratto. L'eventuale piano B per i Red Devils porta il nome dell'attaccante belga dell'Everton, Romelu Lukaku.