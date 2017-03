'Belotti e Immobile vogliono i Mondiali'

PALERMO, 24 MAR - "Si parla tanto di anticipare l'inizio della Serie A e poi vengo a sapere che la Germania, nella stagione dei Mondiali in Russia, anticiperà quattro turni della Bundesliga, per arrivare competitiva alla fase finale del torneo. Normale, quindi, che chieda di poter fare di più per prepararci al meglio alla sfida di qualificazione contro la Spagna del 2 settembre". Lo ha detto il commissario tecnico Giampiero Ventura, da Palermo, parlando a RaiSport nell'intervista prepartita che fa parte dell'accordo di esclusiva tra la Federcalcio e la tv pubblica. "Io non ho mai chiesto di anticipare l'inizio del campionato, ma solo di inserire un turno infrasettimanale. Bastano tre giornate per presentarci nelle migliori condizioni a quel match - ha proseguito il ct degli azzurri -. Belotti e Immobile? Sono due giocatori che stanno lavorando per 'prendersi' la Nazionale. Ho sempre detto che questa squadra è degli italiani, non di Ventura o di Buffon".