Invasione tifosi, Uefa multa Barcellona

NYON, 24 MAR - L'Uefa ha multato il Barcellona a causa dell'invasione di campo dei suoi tifosi in occasione del clamoroso 6-1 inflitto al Paris Saint-Germain al Camp Nou in Champions League e altri tre club per gli incidenti capitati nella massima competizione europea. In particolare, l'Uefa ha stabilito una multa di 19.000 euro al Barcellona. Il Saint-Etienne dovrà invece pagare 50.000 euro per la condotta impropria dei suoi tifosi che hanno accesso fuochi d'artificio all'Old Trafford durante il match perso 3-0 contro il Manchester United. Multato anche il Napoli (38.000 euro) per una serie di irregolarità nel match perso al San Paolo 3-1 contro il Real Madrid. L'Uefa ha inoltre sanzionato il club russo del Rostov (16.000 euro di multa) per i fuochi d'artificio accesi nel match contro lo Sparta a Praga lo scorso mese.