De Biasi, sfida Italia emozione speciale

PALERMO, 23 MAR - "Giocare contro l'Italia dà sicuramente un'emozione speciale, sarei felice di 'intralciare' il percorso di qualificazione degli azzurri. Io gioco per vincere, ma non cerco rivincite". Lo ha detto il ct dell'Albania, Gianni De Biasi, alla vigilia della partita contro l'Italia, in programma domani a Palermo. "Contro avversari forti - ha spiegato De Biasi, che in passato ha pure giocato da mediano nel Palermo - abbiamo fatto bene e quindi anche domani sera spero di riuscirci. La differenza tecnica fra le due squadre è notevole, quindi dobbiamo cercare di gettare il cuore oltre l'ostacolo".