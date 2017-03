Inter:Gabigol,inizio difficile ma ora ok

MILANO, 23 MAR - "Ora sto bene, è molto diverso dai primi due mesi. All'inizio era molto difficile, non conoscevo Milano, mi allenavo e andavo a casa. In Italia il modo di giocare è diverso, è più difficile". L'attaccante dell'lnter Gabriel Barbosa si racconta in un'intervista a Inter Channel in onda stasera. Dal profilo Twitter del canale tematico del club, arrivano intanto delle anticipazioni della lunga chiacchierata con il brasiliano. Gabigol è convinto che questa Inter possa togliersi delle soddisfazioni entro la fine della stagione: "Possiamo fare bene in tutte le partite che mancano. C'è il derby che giocheremo in casa, poi andremo anche Roma con la Lazio, ma penso che siamo una grande squadra, con ottimi giocatori e un tecnico bravo e possiamo fare bene".