Calcio:Ranieri, lunedì premio e 'lectio'

FIRENZE, 23 MAR - Claudio Ranieri sarà premiato lunedì prossimo a Coverciano nel corso della cerimonia per l'assegnazione della Panchina d'oro ai migliori allenatori della scorsa stagione, votati dai propri colleghi. Il tecnico romano riceverà uno speciale riconoscimento per la straordinaria impresa realizzata alla guida del Leicester con la conquista della Premier League e quindi nel pomeriggio salirà in cattedra per tenere una lectio magistralis agli allenatori presenti. Oltre a Ranieri riceverà un premio speciale da parte dell'Aiac, ''per il suo straordinario contributo umano e civile'', il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi che vanta una lunga carriera da allenatore e tecnico dell'ASD Trastevere in Serie D.