Calcio: Juve in campo a ranghi ridotti

TORINO, 23 MAR - La Juventus torna ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri in concomitanza con la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali. Nel pomeriggio i bianconeri hanno svolto una seduta di atletica e tecnica a ranghi ridotti: soli sedici i giocatori a Vinovo. Riparte quindi la marcia di avvicinamento al doppio impegno con il Napoli: i bianconeri saranno impegnati il 2 aprile al San Paolo per la sfida di campionato e tre giorni dopo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, sempre contro i partenopei.