Azzurri, Buffon supera record Casillas

PALERMO, 23 MAR - Nell'ultima apparizione dell'Italia a Palermo, il 6 settembre 2015, contro la Bulgaria, aveva toccato quota 150 presenze in azzurro, domani taglierà il traguardo dei 168 gettoni. Gigi Buffon, sempre a Palermo, diventerà il portiere con più presenze in Nazionale, fra quelli ancora in attività, superando lo spagnolo Iker Casillas, ormai fuori dal giro della selezione spagnola e fermo a 167. Buffon adesso ha nel mirino l'ex portiere saudita Mohamed Al-Deayea, a quota 172, e l'ex attaccante egiziano Hossam Hassan, a 176, terzo di tutti tempi. Questa speciale classifica è guidata da un altro egiziano, l'ex centrocampista Ahmed Hassan, davanti all'ex difensore messicano Claudio Suarez. Il portierone azzurro punta, inoltre, a diventare il calciatore che ha disputato più fasi finali Mondiali della storia: attualmente Buffon è a quota cinque, come il messicano Antonio Carbajal e il tedesco Lothar Matthaeus.