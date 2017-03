Nazionale azzurra è atterrata a Palermo

PALERMO, 23 MAR - L'aereo della Nazionale azzurra è atterrato nell'aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi (25 km da Palermo) alle 17,31, senza alcun ritardo sulla tabella di marcia. La comitiva azzurra si sta trasferendo nello stadio Barbera per la conferenza stampa della vigilia del match contro l'Albania. Il ct Ventura e Buffon presenteranno la sfida, mentre il resto della squadra passeggerà sul prato dello stadio palermitano, per saggiarne le condizioni. L'Italia torna a Palermo dopo circa un anno e mezzo, per giocare su un campo dove ha perso una sola volta, nel novembre 1994, in una partita di qualificazione all'Europeo inglese, contro la Croazia (doppietta di Suker e gol di Dino Baggio): il ct era Arrigo Sacchi.