Calcio: Croazia-Ucraina, appello premier

ZAGABRIA, 23 MAR - In vista del match domani a Zagabria tra la Croazia e l'Ucraina, valida per le qualificazioni ai Mondiali, il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, ha fatto appello ai tifosi del suo Paese ad astenersi da atti di vandalismo. "Invito tutto coloro a cui sta a cuore il bene del nostro Paese e del calcio croato, a fare tutto il possibile perché la partita di domani si svolga in un'atmosfera cordiale e normale, senza incidenti e atti di teppismo", ha detto Plenkovic. L'appello del premier va inquadrato nella serie di gravi incidenti, verificatisi a partite della nazionale di calcio croata negli ultimi tempi, che hanno danneggiato la reputazione dello sport croato. Domani sarà la prima volta che la Fifa permette ai tifosi croati di seguire dalle tribune dello stadio Maksimir a Zagabria una partita nell'ambito delle qualificazioni per i mondiali del 2018, dopo i divieti per le due sfide precedenti, disputate contro la Turchia e il Kosovo, a causa di incidenti e intemperanze dei tifosi.