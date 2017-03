City: Guardiola ordina, basta merendine

ROMA, 23 MAR - Snack e merendine addio e giro di vite salutista al Manchester City, almeno nella zona dell'Etihad Campus, il centro sportivo del club: lo ha deciso il manager Pep Guardiola, ordinando di rimuovere tutti i distributori presenti nell'area, come rivela il "Manchester Evening News". Secondo il giornale, la nutrizionista del tecnico catalano Silvia Tremoleda - che ha lavorato anche al Barcellona - ha elaborato per squadra e staff un menù composto di pesce, quinoa, pasta, insalate, riso, pollo e frutta. L'attenzione per il regime alimentare dei giocatori è sempre stata altissima da parte di Guardiola, il quale fin dal suo arrivo al City ha importato le sue regole. Nelle giornate di allenamento, per esempio, ha stabilito che tutta la squadra faccia colazione e pranzo al centro sportivo.