Totti in campo contro le false notizie

ROMA, 23 MAR - "Totti confessa: sono della Lazio. Clamorosa rivelazione del capitano romanista". Poi, "Ilary di nuovo incinta, partito il toto-nome". E infine, "Totti sul grande schermo, sarà lui il prossimo James Bond di 007". Francesco Totti, in un post pubblicato su Facebook, legge una serie di titoli inventati e quindi commenta: "Ah regà, ma ancora credete a queste cose? Io mi sono iscritto apposta sui social anche per dire la mia e smentire le bufale che vengono messe in giro su di me". "Purtroppo non è sempre così facile riconoscere notizie false come queste! Per questo ho firmato 'Basta bufale', l'appello della presidente della Camera, Laura Boldrini. Le bufale sono pericolose - scrive il capitano della Roma - Essere informati è un diritto, essere disinformati è un pericolo. Firmalo anche tu!".