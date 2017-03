Under16: Panico esordio amaro, Italia ko

ROMA, 22 MAR - Esordio amaro per Patrizia Panico, prima donna ct sulla panchina di una nazionale maschile, che ha visto la sua Under16 uscire sconfitta dai pari età tedeschi: al Bentegodi di Verona finisce 4-1 per la Germania al termine di una gara 'storica' anche per il primo calcio di rigore annullato grazie all'ausilio della VAR (Video Assistant Reeferes). L'arbitro Daniele Orsato ha prima concesso e poi annullato il penalty concesso in favore degli ospiti, una decisione presa in soli 14 secondi dopo che i video assistenti arbitrali Gianluca Rocchi e Paolo Valeri hanno appurato la posizione di partenza in netto fuorigioco dell'attaccante tedesco Grimm, steso poi in area di rigore da Russo. Dopodomani, 24 marzo si replica allo Stadio Comunale di Caldiero Terme.