Diritto sportivo e non solo in un libro

ROMA, 22 MAR - Il binomio diritto sportivo-internazionale, che ha raggiunto solo da pochi decenni una complementarietà impossibile da ignorare per chi intende avvicinarsi a questo settore, è il tema del libro dal titolo 'Profili di diritto internazionale dello sport', scritto da Carlo Rombolà. Nel volume il tema sport spazia dalla tutela del simbolo olimpico a cinque cerchi, alla regolamentazione dei contratti di compravendita del cartellino di un atleta, fino al contrasto del match-fixing. Il libro è anche un vero e proprio vademecum da tenere a portata di mano dagli addetti ai lavori, ma anche dagli appassionati vogliono guardare oltre, per capire cosa potrebbe nascondersi dietro i meccanismi che regolano il mondo dello sport. Non mancano i numeri, partendo dall'anno 1894, nel quale venne fondato il Comitato olimpico internazionale, al 73, il numero delle federazioni, fino al 205 dei Comitati olimpici nazionali. Carlo Rombolà è stato capace di ricostruire gli intrecci che dal diritto arrivano al mondo dello sport.