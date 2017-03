Lega A: Beretta, assemblea riprende 28/3

MILANO, 22 MAR - I lavori dell'assemblea della Lega Serie A riprenderanno il 28 marzo. Lo ha annunciato il presidente Maurizio Beretta spiegando che, dopo l'abbandono del tavolo da parte delle sei grandi e del Chievo, "le 14 società rimaste, con il Chievo che ha dato la delega, hanno votato per mantenere l'assemblea aperta con lo stesso ordine del giorno". Beretta non si è sbilanciato sulla partecipazione della Serie A al Consiglio Figc di lunedì: "Non ho la convocazione formale, è stato scritto che è previsto per il 27. Parleremo con Tavecchio".