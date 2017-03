Calcio: Di Natale "Insigne il mio erede"

ROMA, 22 MAR - "L'Italia sarà una grandissima Nazionale, ma c'è da far crescere i giovani e ci vogliono tranquillità e pazienza. Il mio erede? Potrebbe essere Insigne, ma deve trovare la via del gol con più continuità". Sono le previsioni di Antonio Di Natale, ex attaccante della Nazionale e bandiera dell'Udinese, espresse attraverso Radio Crc. "È normale che il campo un po' mi manchi - ammette poi Di Natale, oggi osservatore - Ma dopo 21 anni di calcio, avevo bisogno di riposare. Rimpianti? Nessuno. Grazie all'Udinese ho disputato due Mondiali e un Europeo, la Champions: non credo potessi chiedere di più. Forse in un'altra squadra avrei potuto vincere di più, ma ho scelto Udine anche perché la mia famiglia stava bene". Da napoletano, Di Natale non ha mai giocato nel Napoli. "Amo Napoli e sono un grande tifoso del Napoli - sottolinea l'ex bomber, 209 gol in Serie A - ma quella maglietta per me sarebbe stata troppo pesante".