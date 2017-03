Calcio: Chiappero, 'Desecretare atti'

ROMA, 22 MAR - "Abbiamo ribadito ancora una volta quanto abbiamo letto negli atti, mi piacerebbe ci fosse una desecretazione di tutto quanto perché mi sono stati letti un paio di passaggi che francamente io negli atti non ho trovato. Quindi voglio rendermi conto di quanto viene scritto". Lo dice l'avvocato della Juventus, Luigi Chiappero, a margine dell'audizione in commissione parlamentare Antimafia. Il legale si riferisce a un passaggio dell'udienza, che è stato secretato, in cui gli sarebbero state lette due intercettazioni di cui la difesa non ne era ancora a conoscenza: "Il segreto è una cosa importante ma ci sono cose importanti anche per noi, tutti devono sapere tutto", specifica Chiappero, confermando che si tratta di "due passaggi che mi sono stati letti e non ho trovato negli atti. Quindi ho bisogno di confrontarmi con le carte. Io non li ho trovati neanche all'interno del deferimento, quindi ho bisogno di verificare perché sono passaggi anche di una certa importanza".