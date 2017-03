Juve: no cambio nome contro bagarinaggio

ROMA, 22 MAR - "C'è un solo modo per evitare il favorire del bagarinaggio, è quello che stiamo facendo per la Champions League: non si può fare il "cambio nome". Con gli abbonamenti, per venire incontro al tifoso, abbiamo ridotto a tre il numero di cambio nome negli abbonamenti nel corso dell'anno". Lo ha detto il legale della Juventus in Antimafia, Luigi Chiappero. "Il problema del bagarinaggio - ha spiegato il legale - è il riservare un numero di biglietti a delle persone che possono poi cambiare il nome: è il "cambio nome" il problema. Piuttosto che fare una legge sul bagarinaggio, difficile da controllare, vietando la possibilità di cambiare il nome dell'utente, il problema si risolve".