Barca vuole 'scippare' Isco al Real

ROMA, 22 MAR - Un'operazione in stile Luis Figo 17 anni dopo, ma a parametro zero: è quella che ha in mente il Barcellona che ha un piano per far firmare Isco, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2018. Lo ha svelato la Radio catalana RAC1, secondo cui il club blaugrana punterebbe al cartellino del trequartista classe '92 offrendogli un ricco contratto e un bonus 20 milioni, per farlo arrivare a parametro zero fra 15 mesi, così da non far incassare un euro agli eterni rivali del Real. Un'idea non del tutto campata per aria considerando che il giocatore, non tra i titolarissimi di Zidane e dietro Ronaldo, Benzema e Bale nelle gerarchie, chiede da tempo più spazio e visibilità. La scorsa estate, il nazionale spagnolo era stato richiesto anche dal Tottenham di Mauricio Pochettino, ma alla fine ha deciso di accettare la sfida di Zidane e lottare per un posto in squadra.