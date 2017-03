Milan: per Abate la stagione è finita

MILANO, 22 MAR - E' finita la stagione del milanista Ignazio Abate che, solo in estate, potrà riprendere l'attività agonistica dopo il trauma contusivo subito all'occhio sinistro rimediato nella partita contro il Sassuolo del 26 febbraio. Lo rende noto il Milan, spiegando che il difensore, "dopo diverse visite mediche e di controllo in Italia, si è recato anche a Miami per un consulto da uno specialista". "La visita - prosegue la nota - ha dato riscontri positivi e il recupero procede in modo costante. Le cure e le terapie del caso permetteranno ad Abate di ricominciare l'attività agonistica durante il periodo estivo di preparazione della stagione 2017/2018".