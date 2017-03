Nainggolan: Roma è ok,Premier senza sole

ROMA, 22 MAR - "A Roma sto bene, la città è bellissima, il tempo è spesso buono e la mia famiglia lì vive felice. A volte non si sceglie per i soldi, ma per la qualità della vita che non è uguale dappertutto. E poi se andassi in Inghilterra dovrei ripartire da zero". Pensieri e parole di Radja Nainggolan che dal ritiro del Belgio rinnova l'affetto agonistico (e non solo) per la Roma, la squadra che lo ha proiettato nel grande calcio. Dopo il no al Chelsea la scorsa estate, il nome del 'ninja' è di nuovo al centro di radio mercato in vista della prossima sessione ma il giocatore belga pare non curarsene troppo: "Avevo parlato con Conte e il Chelsea mi voleva veramente", dice il centrocampista a Sky Sport che poi a mo' di battuta aggiunge: "Datemi il sole e verrò in Premier League, perchè a Roma sono felice. Guardo molto la Premier. Lì ci giocano diversi miei compagni di squadra, è senza dubbio il miglior campionato del mondo ma nella vita dobbiamo fare delle scelte nella vita. Più avanti si vedrà".