Azzurri: Meret, 20 candeline con Buffon

FIRENZE, 22 MAR - Compiere 20 anni in ritiro a Coverciano: succede ad Alex Meret, il giovane portiere della Spal, che il ct azzurro Gian Piero Ventura ha 'strappato' all'Under 21 per convocarlo per la sfida contro l'Albania e la successiva amichevole contro l'Olanda. "Il mio idolo da piccolo era Buffon – ha detto di recente Meret, cui il sito Uefa ha dedicato un approfondimento -. La prima maglietta che mi hanno regalato era di Gigi così come i primi guanti. Dal punto di vista tecnico, però penso di assomigliare di più ad Handanovič forse perché abbiamo avuto la stessa scuola". Il giovane numero uno accetta l'etichetta di predestinato: "Fa piacere, è un attestato di stima. Ma bisogna pensare solo a lavorare per migliorarsi e i risultati poi arrivano. Sono pronto alla rivalità con Donnarumma, lui è un grandissimo portiere, ha già dimostrato di essere ad alti livelli, io ancora no ma pian piano farò anch'io il mio percorso di crescita. Le rivalità spingono ad essere migliori".