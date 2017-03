Malagò, Buffon patrimonio sport mondiale

ROMA, 22 MAR - Venerdì sera, in campo contro l'Albania, Gigi Buffon taglierà il traguardo delle 1.000 partite tra Nazionale e club. Per questo il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine del forum sull'economia digitale "Now is next", organizzato al MiCo da Confindustria Giovani imprenditori, ha rivolto i suoi complimenti al portiere azzurro: "Ha fatto una carriera pazzesca con numeri impressionanti, sia con la maglia della Nazionale che a livello di club, con la Juventus in primis. È un patrimonio non solo del calcio italiano, ma del calcio mondiale e dello sport a tutti i livelli. Sono molto orgoglioso che sia italiano e di essere un suo amico: è una persona che stimo tantissimo non solo come atleta, ma proprio come uomo".