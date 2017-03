Lega A: al via la 4/a assemblea elettiva

ROMA, 22 MAR - È iniziata la quarta "puntata" dell'assemblea elettiva della Lega di Serie A, i cui lavori sono stati sospesi e riaggiornati già tre volte nell'ultimo mese senza un tentativo di voto per il rinnovo delle cariche di presidente e consiglieri federali. C'è anche la riforma dello statuto all'ordine del giorno della riunione, cui partecipano tutti e 20 i club di A. Fra i dirigenti presenti anche l'ad del Milan, Adriano Galliani che, arrivando negli uffici milanesi di via Rosellini, ha scherzato salutando con un "buongiorno presidente" il legale e consigliere d'amministrazione rossonero, Leandro Cantamessa, uno dei papabili per il vertice della Lega. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, potrebbe proporre il nome di Raffaele Squitieri, ex presidente della Corte dei conti e già responsabile dei revisori del Coni. Secondo le previsioni, è difficile attendersi anche per oggi l'elezione del presidente, mentre potrebbero essere fatti passi avanti sul fronte del nuovo statuto e sulla scelta dei consiglieri.