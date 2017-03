Immobile: Mondiali? Anticipiamo Serie A

FIRENZE, 22 MAR - La speranza di Gian Piero Ventura di anticipare l'inizio del campionato di Serie A, per preparare al meglio la sfida contro la Spagna, decisiva per le qualificazioni ai Mondiali, trova un alleato in Ciro Immobile, uno dei punti fermi di questa Italia. "Quello prossimo sarà un anno molto importante, dovremo fare tutto il possibile per presentarci alla trasferta contro la Spagna del 2 settembre nel migliore dei modi. Se per riuscirci dovremo iniziare prima il campionato, non vedo quale sia il problema". "Per i Mondiali - sorride l'attaccante della Lazio - questo e altro".