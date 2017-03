Spagna: problema a polpaccio, Reina out

ROMA, 22 MAR - Pepe Reina salterà le prossime due partite della Spagna, in programma contro Israele (qualificazioni mondiali) e Francia (amichevole), a causa di un fastidio muscolare al polpaccio. Il ct Julen Lopetegui ha pertanto convocato al suo posto per la prima volta il portiere dell'Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, che si allena con la 'Roja' già da ieri. Reina è stato sottoposto ad accertamenti medici nella clinica Sanitas e nel pomeriggio si affiderà alle mani dei fisioterapisti della Nazionale spagnola, nel tentativo di recuperare la forma migliore. Contro Israele il portiere titolare sarà David De Gea, il secondo Sergio Rico del Siviglia. Domani la squadra partirà per Gijon, la città dove venerdì la Spagna affronterà Israele.