Azzurri: Bonucci torna ad allenarsi

ROMA, 22 MAR - Allarme rientrato per Leonardo Bonucci: il difensore della Juventus e della Nazionale ha ripreso stamani ad allenarsi dopo aver saltato la doppia sessione di ieri a causa di un virus influenzale. Sospiro di sollievo, quindi, in vista della partita con l'Albania di venerdì a Palermo, valida per le qualificazioni mondiali.