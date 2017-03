D.Costa: "Con Conte un inizio difficile"

ROMA, 22 MAR - "All'inizio con Antonio Conte non è andata benissimo perché, quando è arrivato nel Chelsea, gli ho comunicato che volevo tornare all'Atletico Madrid. Non l'ha presa bene e, per un po', non mi ha nemmeno parlato: ho fatto il possibile per tornare in Spagna ma, nel frattempo, ho ricominciato a segnare con la maglia del Chelsea". Diego Costa, parlando a Cadena ser, svela dei curiosi retroscena del rapporto con l'allenatore italiano, da agosto sulla panchina del Chelsea e ormai avviato a conquistare la Premier. Grazie anche ai gol del 'suo' centravanti. "Quando si è chiuso il mercato - ammette il brasiliano con passaporto spagnolo, che sta preparando il match della 'Roja' del ct Julen Lopetegui, contro Israele (valida per il gruppo di qualificazione mondiale dell'Italia) - sono stato costretto a tornare da Conte con la coda fra le gambe. Però avevo sperato tanto di tornare a disposizione di Simeone, che mi ha messo nelle condizioni di diventare quello che sono".