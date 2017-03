Media: Mbappé già pronto per il Real

ROMA, 22 MAR - Copertine unificate, in Spagna, per i quotidiani "Marca" e "As", folgorati da Kylian Mbappé, l'attaccante 18enne fra i protagonisti della qualificazione del Monaco ai quarti di Champions League, la settimana scorsa, ai danni del Manchester City: secondo le due testate sportive, il giovane francese di origini camerunesi sarà una delle perle più contese del prossimo calciomercato e, in particolare, avrebbe già i requisiti per divenire un "galactico", un uomo da Real Madrid. "As" rivela anche che il presidente merengue Florentino Perez era nel Principato nel giorno della gara fra Monaco e City. C'è attesa, peraltro, in entrambi i Paesi a cavallo dei Pirenei, per l'amichevole Francia-Spagna di martedì, altra vetrina internazionale per Mbappé. Naturalmente, sulle orme del giocatore non mancherà la concorrenza, come ad esempio quella del Psg che, secondo "Le Parisien", avrebbe pronti 80 milioni di euro. Mentre il Monaco, che lo ha sotto contratto fino al 2019, tenterà il tutto per tutto per un prolungamento.