A Timor est 'naturalizzazioni facili'

(ANSA-AP) - KUALA LUMPUR (Malaysia), 22 MAR - Giocatori troppo brasiliani e poco di Timor Est: è con questa motivazione che la confederazione asiatica (Afc) del calcio ha ritenuto non validi i passaporti concessi dalla federazione dell'arcipelago del Pacifico a 9 calciatori brasiliani, per schierarli in campo con la nazionale di calcio del paese. Sulla vicenda la Fifa ha indagato a lungo, per il sospetto di naturalizzazioni 'facili' di giocatori provenienti dal Brasile con i quali puntare alla qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia. Timor Est in ogni caso era stato già eliminato dalla corsa alla Coppa del mondo, ora è stato anche squalificato per la vicenda dei passaporti fasulli e non potrà partecipare alla prossima Coppa d'Asia.