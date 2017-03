Dybala, un sito e maschera diventa brand

ROMA, 21 MAR - Da oggi, 21 marzo (come il numero di maglia che lo contraddistingue) parte dall'Argentina e arriva in tutto il mondo il nuovo sito internet www.paulodybala21.com. Nelle righe che lo presentano, Dybala rivendica orgogliosamente le sue origini di ragazzo di provincia, il suo essere legatissimo alla famiglia, il suo modo di affrontare le difficoltà. E, con una magia, come quelle che spesso gli riescono sul campo, racconta come la pressione non lo sfiori nemmeno. Il sito www.paulodybala21.com sarà strutturato in tre lingue: spagnolo, inglese e italiano e nei prossimi mesi sarà tradotto anche per i fan di Cina e sudest asiatico. Iconici i colori utilizzati dai webdesigner argentini che l'hanno sviluppato: il bianco, il nero e il celeste, colori delle maglie della Juventus e della seleccion. Nel sito i fan di tutto il mondo potranno trovare notizie e immagini esclusive dell'attaccante, oltre ovviamente al nuovo logo della #dybalamask che infatti ora diventa brand.