Palermo: Iachini, gli auguro il meglio

PALERMO, 21 MAR - "Tornare a Palermo è sempre emozionante e bello, qui ho tanti ricordi, sia da calciatore che da allenatore. Le cose fortunatamente sono quasi sempre andate bene, abbiamo disputato un ottimo campionato di Serie A, dopo la promozione dell'anno precedente e messo in vetrina diversi giocatori giovani". Lo ha detto l'ex allenatore del Palermo, Beppe Iachini, presente all'evento La Marsa football conference, a Palermo. "Sono stato esonerato dopo una vittoria - ha spiegato - ma, nonostante tutto, rimane un periodo positivo e importante per la mia carriera. Sul nuovo presidente posso dire che Zamparini, per motivi anagrafici, prima o poi, dovrà passare, ma adesso non so cosa accadrà: mi auguro che, per tutte le persone che lavorano nel Palermo - staff e società e calciatori - ci sia un futuro roseo, importante".