Caso Koi Asian games, Thohir testimonia

MILANO, 21 MAR - Il presidente dell'Inter, Erick Thohir, ha testimoniato in merito all'indagine su tre presunti casi di corruzione all'interno del Comitato olimpico indonesiano che organizza gli Asian games 2018. Thohir è stato ascoltato in qualità di presidente del Koi. Tre ore di colloquio, dalle 13 alle 16, nella sede della direzione d'investigazione criminale speciale della polizia metropolitana a Giacarta. Secondo quanto riportato dai media indonesiani, il responsabile dell'inchiesta Ferdy Irawan ha spiegato che a Thohir sono state fatte "domande generali in qualità di presidente del Koi".