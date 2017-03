Giudice: 12 squalificati in Serie B

ROMA, 21 MAR - Il Giudice sportivo della Lega di Serie B, Emilio Battaglia, in relazione alle partite della 10/a giornata di ritorno del campionato cadetto, fra i calciatori espulsi, ha inflitto una giornata di squalifica a Belmonte (Perugia), Iori (Cittadella) e Zito (Salernitana). Fra i calciatori non espulsi sono stati fermati per un turno Balzano (Cesena), Bani (Pro Vercelli), Brosco (Latina), Calderoni (Novara), Germoni (Ternana), Krajnc (Frosinone), Laribi (Cesena), Scaglia (Cittadella) e Sini (Entella).