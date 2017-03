Rubano maglia bimbo,Hallfredsson la ridà

UDINE, 21 MAR - Non aveva fatto neanche in tempo ad assaporare la gioia di agguantare la maglia di uno dei propri beniamini, quella a strisce bianconere numero 23 lanciata sugli spalti da Hallfredsson dopo Udinese-Palermo, che se l'era vista strappare dalla mani da un adulto. La delusione del piccolo tifoso friulano, un bambino che frequenta la IV elementare ed era andato allo stadio domenica con i compagni, è finita lunedì mattina in un tema in classe. Corretto il compito, la maestra lo ha postato sulla propria pagina Facebook, dando voce al suo alunno, lanciando un appello all'Udinese e alla tifoseria friulana. Il caso è diventato in pochissimo tempo virale, ripreso da moltissimi siti d'informazione, al punto da attirare l'attenzione dell'Udinese e di Hallfredsson. Appresa la notizia nel ritiro della sua Nazionale, il centrocampista islandese ha chiamato lo staff dell'Udinese per esprimere la propria intenzione di consegnare di persona la maglia al piccolo fan, al rientro dagli impegni contro l'Islanda.