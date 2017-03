Thereau, nessuna polemica con i tifosi

UDINE, 21 MAR - "Ho attraversato un periodo difficile negli ultimi tre mesi e ho preso male alcune uscite sulla stampa". L'attaccante dell'Udinese, Cyril Thereau, spiega così l'esultanza dopo il gol segnato contro il Palermo, con l'indice portato alla bocca in segno di fare silenzio, sgradito dai tifosi friulani. Il periodo nero dell'attaccante dei friuliani, tuttavia, non è ancora finito: Thereau, infatti, è stato fermato da un infortunio all'adduttore della coscia destra che lo costringerà a saltare il confronto contro il Torino. Riguardo al gesto dopo il gol al Palermo, il giocatore ha spiegato a Udinese tv che "è stato spontaneo, non una situazione premeditata". Thereau ha ammesso che, "prima di tutto è un gesto che non dovevo fare", ma ha voluto chiarire che "non era assolutamente rivolto ai tifosi, mi è dispiaciuto se qualcuno ha compreso male. Non avrebbe avuto senso, io sto bene a Udine e la gran parte della tifoseria è sempre vicino a me".