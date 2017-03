Inter: esami negativi in Cile per Medel

MILANO, 21 MAR - Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto oggi in Cile Gary Medel, hanno avuto esito negativo. Lo rende noto l'Inter sul proprio profilo Twitter. Il difensore nerazzurro era uscito ad inizio secondo tempo della partita contro il Torino per un problema ai flessori della coscia destra. Partito per il Cile, rispondendo alla convocazione della sua Nazionale, oggi è stato valutato dallo staff medico della Roja che non ha riscontrato nessuna lesione.