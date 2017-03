Insigne, per Napoli mi farei ammazzare

FIRENZE, 21 MAR - ''Per il Napoli mi farei ammazzare, se qualcuno vuole infrangere questo sogno allora ci rimarrò male e non sarà per colpa mia'. Lo ha detto Lorenzo Insigne parlando in esclusiva alla Rai dal ritiro di Coverciano. ''L'estate scorsa ci siamo incontrati con il Napoli per il rinnovo ma non andò bene - ha continuato l'attaccante partenopeo - Io ho sempre dato la massima disponibilità al presidente e rispetto all'estate ho fatto passi indietro a livello economico, c'erano diverse società che mi offrivano di più ma io voglio giocare per la mia città, spero che il presidente raccolga questi messaggi''.